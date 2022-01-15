"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 19-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим гостевую победу "РБ Лейпциг" над "Штутгартом", а также выездной разгром, который "Бавария" устроила "Кёльну" благодаря хет-трику Роберта Левандовски.

"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Штеффен (Вранкс, 63), Герхардт (Нмеча, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Лукебакио, 63).

"Герта": Шволов, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Эккеленкамп (Боята, 87), Дарида, Аскасибар (Тузар, 90), Рихтер, Бельфодиль, Маолида (Зельке, 78).



"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Йеккель, 79), Баумгартль, Очипка (Рюэрсон, 89), Хедира, Озтуналы (Беккер, 65), Премель, Крузе (Беренс, 89), Фогльзаммер (Харагути, 79).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Рюттер, 59), Фогт, Пош (Руди, 89), Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 89), Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бруун Ларсен, 72), Бебу.



"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос (Ахамада, 81), Ито, Фюрих (Эглофф, 82), Нарти, Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 75), Калайджич, Тибиди (Климович, 76).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Ольмо, 88), Нкунку (Новоа, 77), Адамс, Поульсен (Хенрихс, 65), Андре Силва.



"Майнц" – "Бохум" - 1:0

Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Лукоки, 90), Ли Чжэ Сон (Штегер, 80), Баррейро, Штах, Онисиво (Боэтиюс, 90), Буркардт (Небель, 81).

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Стафилидис, Лосилла, Левен (Локадия, 80), Польтер, Асано (Реджбечай, 62), Пантович (Блум, 61), Антви-Аджей (Бокхорн, 80).



"Кёльн" – "Бавария" - 0:4

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.

"Кёльн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Озджан, Модест (Андерссон, 73), Ут (Шиндлер, 73).

"Бавария": Нойер, Зюле, Павар, Забитцер (Ричардс, 75), Толиссо (Ньянзу, 75), Рока (Ваннер, 83), Мусиала (Сане, 60), Киммих, Мюллер (Тилльман, 83), Левандовски, Гнабри.

Не пропустите: "Боруссия" уничтожила "Фрайбург" в матче Бундеслиги. | http://soccernews.ru