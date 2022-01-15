"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги
Фото твиттер Бундеслиги
В рамках 19-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.
Выделим гостевую победу "РБ Лейпциг" над "Штутгартом", а также выездной разгром, который "Бавария" устроила "Кёльну" благодаря хет-трику Роберта Левандовски.
"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0
"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Штеффен (Вранкс, 63), Герхардт (Нмеча, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Лукебакио, 63).
"Герта": Шволов, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Эккеленкамп (Боята, 87), Дарида, Аскасибар (Тузар, 90), Рихтер, Бельфодиль, Маолида (Зельке, 78).
"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1
Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.
"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Йеккель, 79), Баумгартль, Очипка (Рюэрсон, 89), Хедира, Озтуналы (Беккер, 65), Премель, Крузе (Беренс, 89), Фогльзаммер (Харагути, 79).
"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Рюттер, 59), Фогт, Пош (Руди, 89), Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 89), Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бруун Ларсен, 72), Бебу.
"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2
Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.
"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос (Ахамада, 81), Ито, Фюрих (Эглофф, 82), Нарти, Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 75), Калайджич, Тибиди (Климович, 76).
"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Ольмо, 88), Нкунку (Новоа, 77), Адамс, Поульсен (Хенрихс, 65), Андре Силва.
"Майнц" – "Бохум" - 1:0
Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.
"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Лукоки, 90), Ли Чжэ Сон (Штегер, 80), Баррейро, Штах, Онисиво (Боэтиюс, 90), Буркардт (Небель, 81).
"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Стафилидис, Лосилла, Левен (Локадия, 80), Польтер, Асано (Реджбечай, 62), Пантович (Блум, 61), Антви-Аджей (Бокхорн, 80).
"Кёльн" – "Бавария" - 0:4
Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.
"Кёльн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Озджан, Модест (Андерссон, 73), Ут (Шиндлер, 73).
"Бавария": Нойер, Зюле, Павар, Забитцер (Ричардс, 75), Толиссо (Ньянзу, 75), Рока (Ваннер, 83), Мусиала (Сане, 60), Киммих, Мюллер (Тилльман, 83), Левандовски, Гнабри.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20