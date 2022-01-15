"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

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"Бавария" разгромила "Кёльн" и другие результаты 19-го тура Бундеслиги

Фото твиттер Бундеслиги

В рамках 19-го тура чемпионата Германии состоялись ещё пять матчей.

Выделим гостевую победу "РБ Лейпциг" над "Штутгартом", а также выездной разгром, который "Бавария" устроила "Кёльну" благодаря хет-трику Роберта Левандовски.

"Вольфсбург" – "Герта" - 0:0

"Вольфсбург": Кастельс, Брукс, Борнаув, Лакруа, Руссийон, Баку, Арнольд, Штеффен (Вранкс, 63), Герхардт (Нмеча, 79), Вегорст, Вальдшмидт (Лукебакио, 63).

"Герта": Шволов, Клюнтер, Штарк, Торунарига, Миттельштедт, Эккеленкамп (Боята, 87), Дарида, Аскасибар (Тузар, 90), Рихтер, Бельфодиль, Маолида (Зельке, 78).
 

"Унион" – "Хоффенхайм" - 2:1

Голы: 0:1 – 16, автогол Баумгартль, 1:1 – 22 Фогльзаммер, 2:1 – 73 Премель.

"Унион": Люте, Триммель, Кнохе, Хайнц (Йеккель, 79), Баумгартль, Очипка (Рюэрсон, 89), Хедира, Озтуналы (Беккер, 65), Премель, Крузе (Беренс, 89), Фогльзаммер (Харагути, 79).

"Хоффенхайм": Бауманн, Акпогума (Рюттер, 59), Фогт, Пош (Руди, 89), Ричардс, Раум, Гайгер (Штиллер, 89), Баумгартнер, Крамарич, Даббур (Бруун Ларсен, 72), Бебу.
 

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 0:2

Голы: 0:1 – 11, пенальти Андре Силва, 0:2 – 70 Нкунку.

"Штутгарт": Мюллер, Антон, Мавропанос (Ахамада, 81), Ито, Фюрих (Эглофф, 82), Нарти, Эндо, Мангаля, Кулибали (Массимо, 75), Калайджич, Тибиди (Климович, 76).

"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерманн, Орбан, Гвардиол, Симакан, Анхелиньо, Кампль (Ольмо, 88), Нкунку (Новоа, 77), Адамс, Поульсен (Хенрихс, 65), Андре Силва.
 

"Майнц" – "Бохум" - 1:0

Гол: 1:0 – 48 Сен-Жюст.

"Майнц": Центнер, Видмер, Белль, Ниакате, Сен-Жюст, Аарон Мартин (Лукоки, 90), Ли Чжэ Сон (Штегер, 80), Баррейро, Штах, Онисиво (Боэтиюс, 90), Буркардт (Небель, 81).

"Бохум": Риманн, Гамбоа, Ляйтш, Белла-Кочап, Стафилидис, Лосилла, Левен (Локадия, 80), Польтер, Асано (Реджбечай, 62), Пантович (Блум, 61), Антви-Аджей (Бокхорн, 80).
 

"Кёльн" – "Бавария" - 0:4

Голы: 0:1 – 9 Левандовски, 0:2 – 25 Толиссо, 0:3 – 62 Левандовски, 0:4 – 74 Левандовски.

"Кёльн": Швэбе, Шмитц (Эхизибуэ, 80), Килиан, Хюберс, Хектор, Кайнц, Шауб (Тильманн, 57), Дуда (Любичич, 58), Озджан, Модест (Андерссон, 73), Ут (Шиндлер, 73).

"Бавария": Нойер, Зюле, Павар, Забитцер (Ричардс, 75), Толиссо (Ньянзу, 75), Рока (Ваннер, 83), Мусиала (Сане, 60), Киммих, Мюллер (Тилльман, 83), Левандовски, Гнабри.

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1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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