Бензема грозит пять лет тюрьмы
Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен
Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, сообщает Marca.
По сведениям источника, футболисту также грозит штраф в размере 75 тысяч евро. Судебное заседание состоится в Версале с 20 по 22 октября. Форвард подозревается, что в 2015 году он был посредником в переговорах между шантажистами и Вальбуэна.
В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14