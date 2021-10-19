Бензема грозит пять лет тюрьмы

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболисту также грозит штраф в размере 75 тысяч евро. Судебное заседание состоится в Версале с 20 по 22 октября. Форвард подозревается, что в 2015 году он был посредником в переговорах между шантажистами и Вальбуэна.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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