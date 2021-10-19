Бензема грозит пять лет тюрьмы

Теги реал мадридкарим бенземаматье вальбуэнаолимпиакос пирей

Бензема грозит пять лет тюрьмы

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен 

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболисту также грозит штраф в размере 75 тысяч евро. Судебное заседание состоится в Версале с 20 по 22 октября. Форвард подозревается, что в 2015 году он был посредником в переговорах между шантажистами и Вальбуэна.

В нынешнем сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Венгер оценил шансы Бензема на "Золотой мяч".  | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов

"Спортинг" разгромил "Бешикташ" в Лиге чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов