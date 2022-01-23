Бензема поделился ощущениями от игры за "Реал Мадрид"

Фото: инстаграм Бензема\Автор неизвестен

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Франции Карим Бензема поделился своими ощущениями от многолетней игры в составе королевского клуба.

"Мадрид значит для меня все. Здесь я стал мужчиной. В Испании я чувствую себя как дома. Образ жизни идеален, у меня все хорошо. Когда ты приходишь в такой клуб, как "Реал Мадрид", ты не говоришь себе, что будешь там 15-20 лет, ты прежде всего говоришь себе, что хотел бы выигрывать титулы как можно быстрее, потому что это самый большой клуб в мире.

Когда у меня есть капитанская повязка, это подталкивает меня к лидерству. Возможность носить повязку — это нечто исключительное, что мотивирует меня еще больше.

Видеть, как болельщики скандируют мое имя для получения "Золотого мяча", поют на мой день рождения… это трогает меня и побуждает продолжать показывать вещи на поле.

Игры Лиги чемпионов особенные. Люди этого ждут. Вы не идете на стадион только для того, чтобы сыграть матч. Вы должны что-то дать людям, потому что вы играете в футбол также и для них", - сказал французский нападающий в интервью Telefoot.

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