Бензема поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров "Реала"
Нападающий Карим Бензема забил 290-й гол в составе мадридского "Реала", отличившись в концовке матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра" (5:0).
Благодаря этому 33-летний француз поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории королевского клуба.
Пока Бензема делит строчку в голеадорском рейтинге с Сантильяной, который выступал за "сливочных" с 1971 по 1988 год.
Впереди них только Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).
Не пропустите: Бензема прокомментировал победу "Реала" над "Шахтёром". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14