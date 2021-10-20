Бензема поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров "Реала"

Фото инстаграм Карима Бензема

Нападающий Карим Бензема забил 290-й гол в составе мадридского "Реала", отличившись в концовке матча 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шахтёра" (5:0).

Благодаря этому 33-летний француз поднялся на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в истории королевского клуба.

Пока Бензема делит строчку в голеадорском рейтинге с Сантильяной, который выступал за "сливочных" с 1971 по 1988 год.

Впереди них только Альфредо Ди Стефано (308), Рауль (323) и Криштиану Роналду (450).

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