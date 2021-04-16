Бензема продлит контракт с "Реалом"

Теги реал мадридкарим бензема

Бензема продлит контракт с "Реалом"

Фото твиттер Карима Бензема

Нападающий "Реала" Карим Бензема близок к заключению нового соглашения с мадридским клубом.

По информации Marca, стороны продлят действующий контракт с 2022 до 2023 года.

Ожидается, что договор будет подписан до завершения нынешнего сезона, то есть в ближайшие полтора месяца.

33-летний Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, сыграл 549 матчей, забил 274 гола и сделал 141 ассист.

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