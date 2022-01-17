Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории

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Бензема стал самым титулованным французским футболистом в истории

Фото твиттер "Реала"

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема взял 28-й трофей в профессиональной карьере.

Накануне звёздный футболист выиграл со "сливочными" Суперкубок Испании, победив в финале турнира "Атлетик" из Бильбао (2:0).

В коллекции 34-летнего форварда 20 титулов в составе "Реала", 7 - в "Лионе" и 1 - в сборной Франции.

28 трофеев - это новый рекорд для игроков из Франции. Бензема превзошёл достижение Тьерри Анри (27).

Не пропустите: Марсело повторил рекорд "Реала" по числу выигранных трофеев. | http://soccernews.ru
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