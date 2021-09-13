Бензема вышел на 10-е место по голам в истории чемпионата Испании

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Бензема вышел на 10-е место по голам в истории чемпионата Испании

Фото твиттер "Реала"

Хет-трик в ворота "Сельты" позволил нападающему "Реала" Кариму Бензема войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории Ла Лиги.

33-летний француз со 197 голами поднялся на 10-е место в рейтинге, опередив Эдмундо Суареса (195).

Лидером списка остаётся бывший капитан "Барселоны" Лионель Месси, который отличился 474 раза в чемпионате Испании.

Бензема выступает за "Реал" с 2009 года, во всех турнирах он забил 284 мяча и сделал 148 ассистов в 563 играх.

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