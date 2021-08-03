Бердыев может возглавить "Ростов"
Фото: твиттер "Матч ТВ"/Автор неизвестен
"Ростов" проявляет интерес к тренеру Курбану Бердыеву, сообщает "Матч ТВ".
По сведениям источника, руководство ростовского клуба уже провело с тренером предварительные переговоры. Бердыев не работает тренером уже около двух лет, поэтому заинтересован в возвращении в профессию.
Напомним, что "Ростов" остался без главного тренера после отставки Валерия Карпина.
68-летний Бердыев ранее уже тренировал "Ростов" с 2014 по 2017 голы. Под его руководством клуб занял второе место в чемпионате России по итогам сезона-2015/2016.
Не пропустите: "Ростов" определил трех претендентов на пост главного тренера. | http://soccernews.ru
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