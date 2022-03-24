Бэйл прокомментировал своё будущее

Фото инстаграм Гарета Бэйла

Вингер мадридского "Реала" Гарет Бэйл дал понять, что летом покинет королевский клуб.

"Я пока не думал о следующей команде. Не хочу, чтобы возникали многочисленные слухи. Поэтому я ещё не занимался этим вопросом", - сказал 32-летний футболист.

Контракт звёздного валлийца со "сливочными" истекает 30 июня, и стороны не намерены его продлевать.

В текущем сезоне Бэйл сыграл за "Реал" всего 5 матчей, в которых забил 1 гол.

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