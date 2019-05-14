Боккетти: "Мы всегда поддерживаем Глушакова. Он наш друг и капитан"

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Боккетти: "Мы всегда поддерживаем Глушакова. Он наш друг и капитан"

Защитник "Спартака" Сальваторе Боккетти рассказал, как он относится к капитану команды Денису Глушакову. Об этом информирует "Бизнес Online".

Некрасиво, когда его оскорбляют болельщики. Но все поддерживают Дениса. Он наш друг и капитан. Мы никогда никого не бросаем в сложной ситуации. Мы бы поддержали каждого игрока нашей команды", - сказал Боккетти. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Глушаков сливал информацию о клубе прессе и настраивал игроков против главного тренера Массимо Карреру. 

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