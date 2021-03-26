Бонуччи - восьмой футболист, сыгравший 100 матчей за сборную Италии
Фото твиттер Opta
Центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи провёл 100-й матч в составе сборной Италии.
Как сообщает Opta, 33-летний футболист стал восьмым, кому покорялась данная отметка.
До него это удавалось Джорджио Кьеллини (105), Дино Дзоффу (112), Андреа Пирло (116), Даниэле Де Росси (117), Паоло Мальдини (126), Фабио Каннаваро (136) и Джанлуиджи Буффону (176).
Бонуччи выступает за сборную Италии марта 2010 года, в 100 матчах он забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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