"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона

Теги борнмутэвертон

"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона

В матче пятого тура чемпионата Англии "Борнмут" добился победы над "Эвертоном" со счетом 3:1. Победу "вишням" принес дубль Уилсона, а также гол Фрэйзера. В составе мерсисайдского единственный гол на счету Кэлверт-Льюина.

Благодаря победе "Борнмут" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" опустился на 11-ю позицию.

"Борнмут" – "Эвертон" - 3:1 (1:1)
Голы: Уилсон, 23 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 44 - 1:1, Фрэйзер, 67 - 2:1, Уилсон, 72 - 3:1

"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Рико (Мифем, 90), Аке, Кук, Биллинг, Уилсон (Фрэйзер, 57), Кук (Лерма, 77), Соланке, Уилсон, Кинг.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Динь, Делф, Шнайдерлин, Ивоби, Сигурдссон (Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81), Кэлверт-Льюин (Бернард, 71).

Не пропустите: Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа

"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 4 12
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 4 10
3 Лестер Сити Лестер Сити 4 8
4 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 4 7
5 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 4 7
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 3 6
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4 5
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 4 5
9 Челси Челси 4 5
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 3 4
11 Бернли Бернли 4 4
12 Эвертон Эвертон 3 4
13 Саутгемптон Саутгемптон 4 4
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 4 4
15 Борнмут Борнмут 4 4
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 4 4
17 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3 3
18 Астон Вилла Астон Вилла 4 3
19 Норвич Сити Норвич Сити 4 3
20 Уотфорд Уотфорд 4 1
Полная таблица

топ-5 тегов