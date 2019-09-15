"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона

В матче пятого тура чемпионата Англии "Борнмут" добился победы над "Эвертоном" со счетом 3:1. Победу "вишням" принес дубль Уилсона, а также гол Фрэйзера. В составе мерсисайдского единственный гол на счету Кэлверт-Льюина.

Благодаря победе "Борнмут" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" опустился на 11-ю позицию.

"Борнмут" – "Эвертон" - 3:1 (1:1)

Голы: Уилсон, 23 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 44 - 1:1, Фрэйзер, 67 - 2:1, Уилсон, 72 - 3:1

"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Рико (Мифем, 90), Аке, Кук, Биллинг, Уилсон (Фрэйзер, 57), Кук (Лерма, 77), Соланке, Уилсон, Кинг.

"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Динь, Делф, Шнайдерлин, Ивоби, Сигурдссон (Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81), Кэлверт-Льюин (Бернард, 71).

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