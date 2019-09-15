"Борнмут" обыграл "Эвертон" благодаря дублю Уилсона
В матче пятого тура чемпионата Англии "Борнмут" добился победы над "Эвертоном" со счетом 3:1. Победу "вишням" принес дубль Уилсона, а также гол Фрэйзера. В составе мерсисайдского единственный гол на счету Кэлверт-Льюина.
Благодаря победе "Борнмут" поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ, "Эвертон" опустился на 11-ю позицию.
"Борнмут" – "Эвертон" - 3:1 (1:1)
Голы: Уилсон, 23 - 1:0, Кэлверт-Льюин, 44 - 1:1, Фрэйзер, 67 - 2:1, Уилсон, 72 - 3:1
"Борнмут": Рэмсдейл, Стэйси, Рико (Мифем, 90), Аке, Кук, Биллинг, Уилсон (Фрэйзер, 57), Кук (Лерма, 77), Соланке, Уилсон, Кинг.
"Эвертон": Пикфорд, Кин, Мина, Коулмэн, Динь, Делф, Шнайдерлин, Ивоби, Сигурдссон (Кин, 71), Ришарлисон (Уолкотт, 81), Кэлверт-Льюин (Бернард, 71).
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|Команда
|М
|О
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|4
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|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
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|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
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|Уотфорд
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