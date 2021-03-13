"Боруссия" Дортмунд обыграла "Герту"
В Дортмунде закончился матч 25 тура немецкой Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Герту" и победила со счетом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. "Шмели" поднялись на 5 место в чемпионате, набрав 42 очка. У берлинцев остался 21 балл и 15 строчка в турнирной таблице.
"Боруссия" Дортмунд - "Герта" 2:0 (0:0)
Голы: Брандт, 54 - 1:0, Мукоко, 90+1 - 2:0
Удаление: Дарида, 80
"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.
"Герта": Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пионтек (Альдерете, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20