"Боруссия" Дортмунд обыграла "Герту"

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"Боруссия" Дортмунд обыграла "Герту"В Дортмунде закончился матч 25 тура немецкой Бундеслиги. Местная "Боруссия" принимала "Герту" и победила со счетом 2:0. Оба гола были забиты после перерыва. "Шмели" поднялись на 5 место в чемпионате, набрав 42 очка. У берлинцев остался 21 балл и 15 строчка в турнирной таблице.

"Боруссия" Дортмунд - "Герта" 2:0 (0:0)

Голы: Брандт, 54 - 1:0, Мукоко, 90+1 - 2:0
Удаление: Дарида, 80

"Боруссия" Дортмунд: Хитц, Морей (Менье, 71), Хуммельс (Загаду, 58), Джан, Шульц, Азар (Рейна, 71), Брандт, Дауд, Беллингем, Ройс (Мукоко, 84), Холанд.

"Герта": Ярстейн, Зефейк (Лукебакио, 60), Штарк, Клюнтер, Дардаи, Платтенхардт (Лекки, 59), Миттельштедт, Дарида, Тузар, Кордоба (Дилросун, 68), Пионтек (Альдерете, 82).

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