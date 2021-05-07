"Боруссия" готова снизить цену на Санчо
Дортмундская "Боруссия" определила новую цену на вингера Джейдона Санчо, пишет Sky Sports.
По информации источника, "шмели" уменьшили стоимость англичанина до 93 миллионов евро. Ранее они требовали 100 миллионов.
Не исключено, что это не последний компромисс со стороны немецкого клуба. Всё будет зависеть от попадания команды в Лигу Чемпионов.
В текущем сезоне 21-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 34 матча, забил 12 голов и сделал 18 ассистов.
Не пропустите: "Боруссия" продлила контракт со своим воспитанником. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20