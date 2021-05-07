"Боруссия" готова снизить цену на Санчо

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"Боруссия" готова снизить цену на Санчо

Фото твиттер Джейдона Санчо

Дортмундская "Боруссия" определила новую цену на вингера Джейдона Санчо, пишет Sky Sports.

По информации источника, "шмели" уменьшили стоимость англичанина до 93 миллионов евро. Ранее они требовали 100 миллионов.

Не исключено, что это не последний компромисс со стороны немецкого клуба. Всё будет зависеть от попадания команды в Лигу Чемпионов.

В текущем сезоне 21-летний Санчо сыграл за "Боруссию" 34 матча, забил 12 голов и сделал 18 ассистов.

Не пропустите: "Боруссия" продлила контракт со своим воспитанником. | http://soccernews.ru
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