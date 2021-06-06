"Боруссия" повесила ценник на Холанда

Фото: инстаграм Холанда/Автор неизвестен

Как сообщает AS, дортмундская "Боруссия" определилась с ценой на нападающего Эрлина Холанда.

По информации источника, немецкий клуб готов опустить 20-летнего норвежца в другую команду за 200 миллионов евро. Такая цена обусловлена тем, что ряд топ-клубов АПЛ и Ла Лиги интересуются игроком. Холанда хотят приобрести "МЮ", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Челси", "Реал" и "Барселона".

В прошедшем сезоне норвежец сыграл за "Боруссию" 40 матчей, в которых забил 40 голов и сделал11 голевых передач.

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