"Боруссия" увеличила цену на Холанда
Дортмундская "Боруссия" решила значительно повысить стоимость своей главной звезды Эрлинга Холанда.
Как сообщает ESPN, "шмели" будут требовать за нападающего ближайшим летом не менее 180 миллионов евро.
Немецкий клуб рассчитывает, что такая цена отпугнёт потенциальных покупателей, среди которых "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Бавария", "Реал" и "Барселона".
Ранее стало известно, что у звёздного норвежца есть договорённость с "Боруссией" о том, что летом 2022 года его смогут приобрести за 75 миллионов евро.
Холанд выступает за лортмундцев с января 2020 года, сыграл 49 матчей, забил 49 голов и сделал 11 ассистов.
Не пропустите: Жизнь Холанда в фотографиях! Как живет потенциальный король футбола вне поля. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20