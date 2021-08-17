Брейтуэйт хочет повышения зарплаты

1 Теги мартин брейтуэйтбарселона

Брейтуэйт хочет повышения зарплатыФото: инстаграм Брейтуэйта/Автор неизвестен

Форвард сборной Дании Мартин Брейтуэйт намерен подписать новый контракт с "Барселоной" с повышением оклада.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок считает, что заслуживает повышения зарплаты, так как сейчас является футболистом стартового состава,

В противном случае нападающий собирается покинуть клуб.

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