Британские власти просят провести финал ЛЧ на Туманном Альбионе: что известно о переносе финала Лиги Чемпионов на данный момент?

Выход в финал Лиги Чемпионов двух английских команд рискует стать проблемой для УЕФА. "Манчестер Сити" и "Челси" могут не поехать в Стамбул. Накануне подобную информацию начали распространять британские СМИ, но теперь ситуация стала действительно серьезной. "Астон Вилла" даже обратилась к УЕФА с предложением принять финал на своем стадионе. Однако Союз решил не отступать от собственных намерений и подтвердил, что игра состоится именно в Турции на стадионе "Ататюрк Олимп".

Все осложняет эпидемическая ситуация. Дело в том, что неделю назад в Турции был объявлен локдаун, а сегодня Великобритания внесла страну-хозяйку финала ЛЧ в так называемую "красную" зону, что фактически запрещает англичанам посещение Турции, сообщает ВВС. УЕФА планировал выделить "Манчестер Сити" и "Челси" по 4000 билетов на финал, а в нынешних условиях клубы не смогут воспользоваться этими квотами. Ответственный секретарь по транспорту Грант Шаппс сообщил, что Футбольная ассоциация Англии уже ведет переговоры с УЕФА об изменении места проведения матча, отметив, что окончательное решение все же остается за УЕФА.

"Великобритания имеет успешный опыт проведения матчей со зрителями, поэтому у нас есть все возможности для этого. Мы открыты для этого, но на самом деле решение остается за УЕФА. Однако, учитывая то, что в финал вышли два английских клуба, мы с нетерпением ждем того, что они скажут", – заявил Шаппс. Также BBC отмечает, что английское правительство будет искать решение для любых обстоятельств, включая ограничения действия запрета на поездки для игроков и персонала клубов. Сейчас граждане Великобритании, которые возвращаются из стран, включенных в "красную" зону, должны находиться на карантине в одобренном правительством отеле в течение 10 дней после возвращения. Именно поэтому ряд матчей плей-офф ЛЧ состоялись в нейтральных полях.

Отмечается, что проведение финала Лиги Чемпионов в Стамбуле может также стать препятствием для игроков, которые будут играть на чемпионате Европы. Ведь поединок запланирован на 29 мая, а Евро-2020 стартует 11 июня. Поэтому футболисты вместо подготовки к континентальному первенству будут вынуждены сидеть на карантине в Англии. Если же УЕФА таки согласится перенести финал, то Стамбул потеряет его второй год подряд. Ведь столица Турции должна была принимать решающий матч ЛЧ еще в 2020-м, но прошлым летом турнир доигрывали в Лиссабоне. В то же время Англии тоже предстоит решить вопрос с потенциальным местом организации игры. На Уэмбли в этот же день должен состояться финал плей-офф Чемпионшипа. Сейчас кандидата два – стадионы "Астон Виллы" и "Тоттенхэма". Но в Бирмингеме арену нужно будет оперативно привести в надлежащее состояние, а выбор в пользу Лондона будет давать определенное преимущество "Челси" и его болельщикам.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников