Бруну Фернандеш попал в ДТП

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Бруну Фернандеш попал в ДТП

Фото: твиттер Бруну\Автор неизвестен

Португальский хавбек "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш попал в автомобильную аварию, сообщает издание Evening Standard.

По информации источника, это произошло сегодня утром. Все участники ДТП избежали серьезных травм.

Отмечается, что Фернандеш намерен принять участие в сегодняшней тренировке.

Напомним, что завтра "Манчестер Юнайтед" сыграет против "Ливерпуля" в очередном туре АПЛ. Матч состоится на "Энфилде".

В нынешнем сезоне португалец сыграл 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 голов и сделал 14 результативных передач.

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