Будущее Кумана в "Барселоне" находится под вопросом

Фото: инстаграм Кумана/Автор неизвестен

Будущее главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана находится под вопросом после неубедительной игры на старте нового сезона.

Как сообщает издание Sport, на встрече с руководителями клуба и тренером после вчерашнего поражения от "Баварии" президент клуба Жоан Лапорта "взорвался" от злости.

По информации источника, следующие три матча станут определяющими для Кумана.

В то же время Хави Мигель отмечает, что если в матчах против "Гранады", "Кадиса", "Леванте" и "Бенфики" случится оплошность, то будущее тренера в каталонском клубе будет под большой угрозой.

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