Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в "Реал" и "Барселону"
Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен
Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал, что несколько лет назад он мог перейти в "Реал" или "Барселону".
"В 2018 году я решил перейти из "Ювентуса" в ПСЖ, но у меня также были варианты с "Барселоной" и "Реалом". В тот момент я решил, что хочу поделиться опытом с новым клубом. Самое выгодное предложение сделал ПСЖ, хотя у меня и не было гарантий места в основном составе. Но спорт - это конкуренция", - приводит слова Буффона Calciomercato.
43-летний Буффон перешел в "Парму" летом 2021 года из "Ювентуса". В нынешнем сезоне он провел за пармский клуб 13 матчей в Серии В и пропустил 17 голов.
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Гол Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Вильярреал"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14