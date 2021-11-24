Буффон рассказал о несостоявшихся переходах в "Реал" и "Барселону"

Фото: инстаграм Джанлуиджи Буффона/Автор неизвестен

Вратарь "Пармы" Джанлуиджи Буффон рассказал, что несколько лет назад он мог перейти в "Реал" или "Барселону".

"В 2018 году я решил перейти из "Ювентуса" в ПСЖ, но у меня также были варианты с "Барселоной" и "Реалом". В тот момент я решил, что хочу поделиться опытом с новым клубом. Самое выгодное предложение сделал ПСЖ, хотя у меня и не было гарантий места в основном составе. Но спорт - это конкуренция", - приводит слова Буффона Calciomercato.

43-летний Буффон перешел в "Парму" летом 2021 года из "Ювентуса". В нынешнем сезоне он провел за пармский клуб 13 матчей в Серии В и пропустил 17 голов.

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