Буффон рассказал о причинах ухода из "Ювентуса"

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Буффон рассказал о причинах ухода из "Ювентуса"Фото: инстаграм Буффона/Автор неизвестен

Вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть "Ювенутс".

"Меня раздосадовало вот что. Были те, кто думали, что я играл против "Барселоны" из-за дружбы с Пирло. Мне не нужны подарки. Создавалось ощущение, что во мне сомневаются. Именно это меня подтолкнуло к уходу", — цитирует Буффона Football Italia.

Напомним, что футболист в конце мая объявил, что по окончании сезона-2020/21 покинет "Ювентус".

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