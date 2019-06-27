Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"

28 Теги барселоназенит санкт-петербург

Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"
Российская певица Ольга Бузова прокомментировала информацию о том, что она будет тренироваться в составе "Барселоны".

"Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за "Зенит". Также все знают, что из других команд я с детства болею за "Барселону", поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!" - приводят слова Бузовой российские СМИ.

Напомним, что спонсор "Барселоны" компания Beko предложила Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба, на что девушка ответила согласием.

Ранее 33-летняя Бузова в течение нескольких лет была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Бузова? А кто это и чем знаменита? У неё поперёк, что ли?

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Крош
Крош

Бывшая жена Тарасова,ведущая ДОМ-2

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Карыч
Карыч

Тебе, Крош, можно верить. Привет тебе от Копатыча!

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Крош
Крош

У меня для него и Бараша целый запас модных очков!

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Карыч
Карыч

А мне Копатыч принёс пучок наисвежайшей морковки. Ты же знаешь, что я её не сильно употребляю. Но Копатыч сказал, что не застал тебя дома. Ты не к пьяни ходил?

Mutaloff
Mutaloff

Да и еще "Певица-ангельский голосок"

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Карыч
Карыч

Певица ротом?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Какие яйца?) Ахах. Ладно, пусть это останется его маленькой тайной.

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jugulator
Пьянь

Все, сливаешься? Еще напиши "ой, все", как девочки делают. На большее ты не способен. Ты жалок.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты видимо реально, не хило так на грудь принял. Ворвался под новость с какими то яйцами, так еще и про " сливы" пишешь) Вот ты как раз их и приплетаешь, везде и не в тему.

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Mutaloff
Mutaloff

Забей на него,Пьянь,этот парень не из тех,кто грамотно рассуждает,у него на все есть оправдания,его не переубедить

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Mutaloff
Mutaloff

Да ещё и мыслит не рыба ни мясо!

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Mutaloff
Mutaloff

Тебя переубеждать,все равно,что жопой стену сдвинуть,Зидана я не называл гнилым,я называл его глупым и трусливым специалистом,прогнушевгося под Переса,игроки-гниль,переиграли свое в клубе уже,фундамент новой команды начал строиться,да и комнада умодряется продавать людей,которые этот фундамент могли укрепить,например-связка Ковачич-Азар?Не?Лльоренте мог составить конкуренцию Каземиро,можно было продать Крооса и на вырученые деньги купить хорошего правого вингера,продать Марсело и Бэйла,которве не тянут,Наваса-он должен быть основынм в другом клубе,вторым вратарем сделать Лунина,Регилона и Менди в конкуренцию,Карвахаля и Одриозолу,Рамос,Варан,Милитао,Начо и т.д,не,млй вывод таков,что ты боишься перемен.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я тебе так скажу, после того как ты назвал Зидана и почти всех футболистов Реала - гнилыми мразями, относятся к тебе, как к предмету мебели, например. То есть, вообще никак. Есть и есть.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Ты реально считаешь, что ты грамотно рассуждаешь? Не позорься) Или ты думаешь, тебя местные комментаторы по серьезке, хотят отправить экспертом в топ клубы?)

Крош
Крош

Как и все глоры аргентинского НЛО

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Так то не плохая фан группа собирается у Месси. Пьянь, Бузова, Лопырева, Хрыстя..

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Карыч
Карыч

Петушалду, аналду и прочие жопошники. Ты забыл...

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Крош
Крош

"Любители поразвлечься с этой частью тела человека"

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jugulator
Пьянь

"Так-то", "неплохая", "фан-группа". Да уж... Совсем безграмотная молодежь пошла. Только о яйцах о думает.

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Мда, сейчас бы ругать кого то из за грамматических ошибок. Пишу как хочу, главное что бы понятно было. А зачем ты о яйцах думаешь? Не понял. Нас ждет твой каминг аут?

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Mutaloff
Mutaloff

Крош,вот тебе правило:"Что бы – если предложение не меняет смысл без частички “бы”, или эту частичку можно переставить в другое место, тогда “что бы” пишется раздельно."

Крош
Крош

"Чтобы" пишется вместе)))

jugulator
Пьянь

Я как раз о тебе и говорил. Ты постоянно чужие яйца в комментариях вспоминаешь. Видимо, важный вопрос для тебя. Не исключено, что это как раз проявление твоей латентности. Задумайся над этим.

Крош
Крош

Тебе уже яйца мерещются в комментариях?:DDDDD

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Крош
Крош

Лучше морковкой

Карыч
Карыч

Он яйцами закусывает.

Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Я вот тоже не пойму, зачем он сюда какие то яйца приплел, ахах

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