Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"
Российская певица Ольга Бузова прокомментировала информацию о том, что она будет тренироваться в составе "Барселоны".
"Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за "Зенит". Также все знают, что из других команд я с детства болею за "Барселону", поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!" - приводят слова Бузовой российские СМИ.
Напомним, что спонсор "Барселоны" компания Beko предложила Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба, на что девушка ответила согласием.
Ранее 33-летняя Бузова в течение нескольких лет была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.
Не пропустите: СМИ: ПСЖ отверг первое предложение "Барселоны" по Неймару. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ предложил "Милану" и "Интеру" купить Паредеса
-
1
"Локомотив" одержал волевую победу в результативном матче с чешским клубом
-
2
Кокорин из тюрьмы написал письмо болельщикам
-
1
"Лион" договорился о переходе чемпиона мира-2018
-
9
Вице-президент "Барселоны": "Любой хочет перейти в наш клуб, так как у нас играет лучший футболист в истории"
-
28
Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"
-
1
Каррера: "Я никогда не возглавлю в ЦСКА"
-
1
Ривалдо рассказал, как Неймару вернуть расположение фанатов "Барселоны"
-
2
Памела Андерсон обвинила в домашнем насилии чемпиона мира-2018
-
1
Отец форварда "Ювентуса": "Его дом - это "Интер"
-
2
Каррера отказался возглавить иранский клуб
-
"Интер" заплатить более 20 миллионов евро за хавбека "Герты"
-
4
"Матч ТВ" поднял цену на трансляции матчей чемпионата России
-
Экс-защитник "Барселоны" Бартра может перейти в "Рому"
-
"Сочи" нацелился на шестерых игроков "Зенита"
-
Самедов в ближайшее время может завершить карьеру
-
4
Каррера: "Спартак" ошибся, когда уволил меня"
-
Появилась новая информация о состоянии травмированного Аиртона
-
Двое молодых игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Австрии
-
Эрнани может перейти из "Зенита" в бразильский клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32