Бузова: "Я с детства болею за "Барселону" и "Зенит"



Российская певица Ольга Бузова прокомментировала информацию о том, что она будет тренироваться в составе "Барселоны".

"Легендарные футболисты клуба «Барселона» стирают на пути к своим победам множество отговорок и становятся великими. Я хочу показать своим людям, что каждый может сделать это и добиться очень многого. Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за "Зенит". Также все знают, что из других команд я с детства болею за "Барселону", поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов!" - приводят слова Бузовой российские СМИ.

Напомним, что спонсор "Барселоны" компания Beko предложила Бузовой пожить в течении 48 часов в расположении каталонского клуба, на что девушка ответила согласием.

Ранее 33-летняя Бузова в течение нескольких лет была замужем за полузащитником "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

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