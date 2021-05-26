Бывший президент "Спартака" назвал самого необразованного игрока, которого он встречал

Теги спартак москваандрей червиченко

Бывший президент "Спартака" назвал самого необразованного игрока, которого он встречалЭкс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко назвал неимение образованного футболиста, которого он когда-либо встречал. 

"Я не хочу говорить о людях плохо, они и так уже наказаны судьбой. Если человек — дурак, то это уже наказание.

Поскольку он уже умер, могу сказать, что самый тупой футболист, которого я встречал, это Безродный. Он даже писать не умел. Девочки его учили хотя бы расписываться, потому что сам он ставил крестик. Это было прям беспробудно. Как он был образован, так и уехал: просто развернулся и умчал к себе в Сумы. Когда мы стали выяснять, где он и почему не играет, оказалось, что ему показалось, что бомбить местные ларьки гораздо более интересно, чем играть за "Спартак". Это предел", — заявил Червиченко на ютуб-канале oSporte TV.

Экс-полузащитник "Спартака" Артем Безродный сыграл за красно-белых 88 матчей и забил 16 голов. Безродный умер в сентябре 2016 года в 37-летнем возрасте, возвращаясь домой после утренней пробежки.

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