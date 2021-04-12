Бывший сотрудник "Барселоны" рассказал, почему не состоялось возвращение Неймара в 2019 году

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бывший скаут "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри рассказал о несостоявшемся переходе бразильского нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб в 2019 году.

"Тогда "Барселона" была близка к возвращению Неймара. Но из-за покупки Гризманна у клуба были ограничения в финансовом плане. ПСЖ требовал 150 миллионов евро, а также Ракитича, Тодибо и Дембеле. "Барселона" почти согласилась, но была готова заплатить только 130 миллионов вместо 150", - приводит слова Кюри Sport.es.

29-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Всего он провел за французский клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 83 гола и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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