Бывший сотрудник "Барселоны" рассказал, почему не состоялось возвращение Неймара в 2019 году

Теги неймарпсжбарселона

Бывший сотрудник "Барселоны" рассказал, почему не состоялось возвращение Неймара в 2019 году

Фото: инстаграм Неймара/Автор неизвестен

Бывший скаут "Барселоны" в Южной Америке Андре Кюри рассказал о несостоявшемся переходе бразильского нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб в 2019 году.

"Тогда "Барселона" была близка к возвращению Неймара. Но из-за покупки Гризманна у клуба были ограничения в финансовом плане. ПСЖ требовал 150 миллионов евро, а также Ракитича, Тодибо и Дембеле. "Барселона" почти согласилась, но была готова заплатить только 130 миллионов вместо 150", - приводит слова Кюри Sport.es.

29-летний Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро. Всего он провел за французский клуб 106 матчей во всех турнирах, забил 83 гола и отдал 49 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Футболисты "Барселоны" мечтают о возвращении Неймара. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" хочет купить Кейна

"Реал" хочет купить Кейна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов