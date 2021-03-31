Цена капитанской повязки Роналду на аукционе превысила 10 миллионов евро
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
В Сербии продолжается аукцион по продаже капитанской повязки нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает Marca.
На данный момент цена повязки достигла 10 миллионов 886 тысяч евро. Впрочем, в Сербии сомневаются, что потенциальный покупатель способен заплатить столь крупную сумму.
Ранее сообщалось, что вырученные средства пойдут на лечение шестимесячного сербского ребенка, который страдает атрофией спинных мышц.
Напомним, что Роналду выбросил капитанскую повязку после того, как арбитры не засчитали его гол в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Сербия - Португалия - 2:2. Судьи посчитали, что мяч не пересек полностью линию ворот. Посказать арбитрам об их ошибке было некому, так как в отборе ЧМ-2022 не работают ни система определения гола, ни система VAR.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14