"Челси" хочет продлить контракт с Канте

Фото: инстаграм Канте/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо, французский полузащитник Нголо Канте может продлить контракт с «Челси»

По информации источника, в ближайшие недели 30-летнему французу предложат новый долгосрочный контракт.

Напомним, что Канте выступает за "Челси" с 2016 года, его нынешний контракт действует до лета 2023 года.

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