"Челси" на 90-й минуте вырвал победу в лондонском дерби

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"Челси" на 90-й минуте вырвал победу в лондонском дерби

Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Англии "Челси" в лондонском дерби обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0.

Единственный гол в концовке встречи забил Кристиан Пулишич.

"Челси", набрав 65 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 52 очками по-прежнему занимает седьмую позицию.

"Челси" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Пулишич, 90 - 1:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Алонсо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76).

"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Масуаку, Ярмоленко (Боуэн, 73), Нобл (Райс, 62), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Лансини, 78).

Удаление: Доусон (86).

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