"Челси" на 90-й минуте вырвал победу в лондонском дерби
Фото: твиттер "Челси"/Автор неизвестен
В матче 34-го тура чемпионата Англии "Челси" в лондонском дерби обыграл "Вест Хэм" со счетом 1:0.
Единственный гол в концовке встречи забил Кристиан Пулишич.
"Челси", набрав 65 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Премьер-лиги. "Вест Хэм" с 52 очками по-прежнему занимает седьмую позицию.
"Челси" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Пулишич, 90 - 1:0
"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Чалоба, Алонсо, Лофтус-Чик (Зиеш, 76), Жоржиньо, Канте, Маунт, Хавертц (Лукаку, 76), Вернер (Пулишич, 76).
"Вест Хэм": Фабианьски, Цоуфал, Доусон, Крессуэлл, Джонсон, Масуаку, Ярмоленко (Боуэн, 73), Нобл (Райс, 62), Соучек, Форнальс, Бенрахма (Лансини, 78).
Удаление: Доусон (86).
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