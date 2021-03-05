"Челси" ни разу не проиграл после назначения Тухеля

Выигранный матч против "Ливерпуля" (1:0) стал десятым для Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси".

Немец возглавил "синих" 26 января, и с тех пор команда не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.

"Челси" семь раз победил и трижды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных голов - 11:2.

Подопечные Тухеля после 27 туров АПЛ занимают четвёртое место в турнирной таблице с 47 очками.

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