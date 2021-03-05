"Челси" ни разу не проиграл после назначения Тухеля

Теги челситомас тухельстатистика

"Челси" ни разу не проиграл после назначения Тухеля

Выигранный матч против "Ливерпуля" (1:0) стал десятым для Томаса Тухеля на посту главного тренера "Челси".

Немец возглавил "синих" 26 января, и с тех пор команда не потерпела ни одного поражения во всех турнирах.

"Челси" семь раз победил и трижды сыграл вничью, разница забитых и пропущенных голов - 11:2.

Подопечные Тухеля после 27 туров АПЛ занимают четвёртое место в турнирной таблице с 47 очками.

Не пропустите: Тухель пообещал, что "Челси" со следующего сезона будет бороться за все трофеи. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 4 марта

Главные новости дня: 4 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов