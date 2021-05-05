"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги Чемпионов

1 Теги челсиреал мадрид

"Челси" обыграл "Реал" и вышел в финал Лиги ЧемпионовФото: twitter.com/chelseafc

В ответной полуфинальной игре Лиги Чемпионов "Челси" победил "Реал".

Таким образом, "аристократы" вышли в финал турнира, где встретятся с "Манчестер Сити".

"Челси" - "Реал" 2:0, первый матч - 1:1

Голы: Вернер, 28 - 1:0, Маунт, 85 - 2:0

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Тиаго Силва, Рюдигер, Чилуэлл, Маунт, Жоржиньо, Хавертц, Канте, Кристенсен, Вернер (Пулишич, 67).

"Реал": Куртуа, Рамос, Милитао, Начо, Менди (Вальверде, 63), Кроос, Модрич, Винисиус Жуниор (Асенсио, 63), Каземиро (Родриго, 76), Азар, Бензема.

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Канте как всегда хорош!!!Все потрясающе сыграли правильно.

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