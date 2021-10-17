"Челси" отказался от Доннаруммы ради Менди

Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен

"Челси" прошедшим летом рассматривал возможность усилить позиция вратаря итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "синих" по итогу приняло решение оставить вратаря Эдуара Менди, видя в нем стратегически важного футболиста на ближайшие годы.

Итальянец, в свою очередь, перешел на правах свободного агента ПСЖ.

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