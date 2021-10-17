"Челси" отказался от Доннаруммы ради Менди
Фото: инстаграм Доннаруммы/Автор неизвестен
"Челси" прошедшим летом рассматривал возможность усилить позиция вратаря итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, сообщает журналист-инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, руководство "синих" по итогу приняло решение оставить вратаря Эдуара Менди, видя в нем стратегически важного футболиста на ближайшие годы.
Итальянец, в свою очередь, перешел на правах свободного агента ПСЖ.
Также не пропустите: Тиль продолжает сверкать в "Фейеноорде". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Жиго на русском высказался после матча с "Динамо" (видео)
-
"Челси" отказался от Доннаруммы ради Менди
-
Индзаги прокомментировал поражение от "Лацио"
-
"Реал" готов подписать и Погба и Рюдигера
-
Тренер "Ростова" прокомментировал поражение от "Сочи"
-
Тиль продолжает сверкать в "Фейеноорде"
-
Главные новости дня: 16 октября
-
"Барселона" нашла альтернативу Холанду
-
Шварц прокомментировал ничью со "Спартаком"
-
"Реал Сосьедад" в меньшинстве переиграл "Мальорку" и возглавил Ла Лигу
-
"Лион" обыграл "Монако" Головина
-
"Милан" одержал волевую победу над "Вероной"
-
Жена Икарди сообщила о разрыве отношений с футболистом
-
Экс-арбитр Федотов назвал виновного в стычке игроков "Спартака" и "Динамо"
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается увольнять Сульшера
-
Витория прокомментировал ничью с "Динамо"
-
Райола ищет де Лигту новый клуб
-
КОНМЕБОЛ предлагает увеличить перерыв между таймами
-
"Лестер" прервал рекордную серию "Манчестер Юнайтед"
-
Гладбахская "Боруссия" сыграла вничью с "Штутгартом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17