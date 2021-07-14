"Челси" предложил гигантскую сумму за Кьезу

Фото: инстаграм Федерико Кьезы/Автор неизвестен

Лондонский "Челси" хочет купить нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Италии Федерико Кьезу, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него 100 миллионов евро. Впрочем, "Ювентус" отказался продавать игрока.

В прошлом сезоне 23-летний Кьеза провел за "Ювентус" 46 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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