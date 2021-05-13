"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

"Челси" официально представил комплект домашней формы на сезон 21/22.

Комплект выполнен в ярко-синем цвете с желтыми полосами по бокам. Также на форму нанесен двойной рисунок - зигзагообразный и шашечный.

Как отмечает сам "Челси", дизайнеры вдохновлялись оптическим исскуством "оп-арт".

"Челси" сыграет в этой форме уже 15-го мая в матче финала Кубка Англии против "Лестера".

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