"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22

Теги челси

"Челси" представил домашнюю форму на сезон 21/22Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

"Челси" официально представил комплект домашней формы на сезон 21/22.

Комплект выполнен в ярко-синем цвете с желтыми полосами по бокам. Также на форму нанесен двойной рисунок - зигзагообразный и шашечный.

Как отмечает сам "Челси", дизайнеры вдохновлялись оптическим исскуством "оп-арт".

"Челси" сыграет в этой форме уже 15-го мая в матче финала Кубка Англии против "Лестера".

Также не пропустите: Месси может отложить переговоры с "Барселоной" о новом контракте на июль. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" может продать Лукаку

"Интер" может продать Лукаку

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов