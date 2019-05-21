"Челси" придется выплатить Конте крупную сумму по решению суда
Суд обязал лондонский "Челси" выплатить компенсацию бывшему главному тренеру команды Антонио Конте, сообщает The Times.
По сведениям издания, английскому клубу придется заплатить Конте 10 миллионов евро за досрочный разрыв контракта. В "Челси" приняли решение не подавать апелляцию.
Таким образом, в период с момента покупка "Челси" российским бизнесменом Романом Абрамовичем клуб потратил более 100 миллионов евро на компенсации уволенным тренерам.
Конте тренировал "Челси" с 2016 по 2018 годы. В первый сезон он привел команду к чемпионскому титулу, но во второй сезон занял лишь пятое место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16