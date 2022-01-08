"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка Англии

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"Челси" разгромил "Честерфилд" в матче Кубка АнглииФото: твиттер "Челси"

В рамках 3-го раунда Кубка Англии "Челси" уверенно разобрался с "Честерфилдом".

"Челси" - "Честерфилд" 5:1

Голы: Вернер, 6 - 1:0, Хадсон-Одои, 18 - 2:0, Лукаку, 30 - 2:0, Кристенсен, 39 - 4:0, Зиеш (пен), 55 - 5:0, Асанте, 80 - 5:1

"Челси": Беттинелли, Кристенсен (Бейкер, 59), Сарр, Холл, Зиеш, Ковачич (Лофтус-Чик, 46), Сауль, Пулишич (Вейл, 58), Лукаку (Хавертц, 46), Вернер, Хадсон-Одои (Баркли, 66).

"Честерфилд": Лоуч, Ганнинг (Граймз, 61), Керр, Кролл, Кинг (Миллер, 46), Уиттл, Уэстон, Ойелеке (Магуайр, 73), Келлермен (Асанте, 66), Khan (Мэндвилл, 46), Тшиманга.

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