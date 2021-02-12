Черчесов: "Миранчуку пора завершать адаптацию в "Аталанте" и начинать давать результат"

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Черчесов: "Миранчуку пора завершать адаптацию в "Аталанте" и начинать давать результат"

Наставник сборной России Станислав Черчесов дал оценку положению полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанте".

"Хорошо, что Алексей начал регулярно выходить на поле. Но пока Гасперини рассматривает его в основном как игрока замены. Главное, чтобы этот процесс не затягивался - пора уже завершать адаптацию и начинать давать результат. Одна из задач - проявить себя так, чтобы в Италии обратили внимание на других наших футболистов, стали проявлять к ним интерес, приглашать", - сказал Черчесов.

В текущем сезоне Миранчук сыграл за "Аталанту" 16 матчей и забил 4 гола. Его признали лучшим игроком команды в январе.

В прошлом году бергамский клуб купил хавбека у "Локомотива" за 14,5 миллиона евро.

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