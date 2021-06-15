Черчесов рассказал о серьезности травмы Жиркова

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу 2-го тура группового этапа чемпионата Европы-2020 против Финляндии и серьезности травмы Юрия Жиркова.

— Надолго ли выбыл Жирков? Готовы ли сыграть Кузяев и Кудряшов?

— По Жиркову не могу сказать точно диагноз. Боюсь, что Жиркова потеряли на весь турнир. Кудряшов первый раз немножко потренировался с командой. Кузяев тоже тренировался. Дивеев один день пропустил, Джикия вчера пропустил. Головин тренировался легкой форме. Не только мы недосчитываемся игроков. И подготовка меняется, и подход к каждому игроку.

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