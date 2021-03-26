Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает"

Теги россиясловениястанислав черчесов

Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает"

Фото "Матч ТВ"

Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал факт возвращения болельщиков на трибуны.

"Болельщик важен не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была соответствующая атмосфера. Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража, и мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать", - сказал Черчесов.

В субботу Россия примет Словению в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2022.

Матч пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 17:00 по московскому времени.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал успешный старт сборной России на молодёжном Евро-2021. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Боруссия" увеличила цену на Холанда

"Боруссия" увеличила цену на Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Испания Испания 6 8
2 Чехословакия Чехословакия 6 7
3 Ирландия Ирландия 6 5
4 Турция Турция 6 4
Группа 2 М О
1 Болгария Болгария 6 10
2 Португалия Португалия 6 6
3 Швеция Швеция 6 5
4 Норвегия Норвегия 6 3
Группа 3 М О
1 СССР СССР 6 10
2 Греция Греция 6 6
3 Австрия Австрия 6 6
4 Финляндия Финляндия 6 2
Группа 4 М О
1 Югославия Югославия 4 6
2 Германия Германия 4 5
3 Албания Албания 4 1
Группа 5 М О
1 Венгрия Венгрия 6 9
2 ГДР ГДР 6 7
3 Нидерланды Нидерланды 6 5
4 Дания Дания 6 3
Группа 6 М О
1 Италия Италия 6 11
2 Румыния Румыния 6 6
3 Швейцария Швейцария 6 5
4 Кипр Кипр 6 2
Группа 7 М О
1 Франция Франция 6 9
2 Бельгия Бельгия 6 7
3 Польша Польша 6 7
4 Люксембург Люксембург 6 1
Группа 8 М О
1 Англия Англия 6 9
2 Шотландия Шотландия 6 8
3 Уэльс Уэльс 6 4
4 Северная Ирландия Северная Ирландия 6 3
Полная таблица

топ-5 тегов