Черчесов: "Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает"

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Наставник сборной России Станислав Черчесов прокомментировал факт возвращения болельщиков на трибуны.

"Болельщик важен не только для нас, но и для соперника. Главное, чтобы была соответствующая атмосфера. Россия - единственная страна, где жизнь нормально протекает. Болельщик всегда добавляет антуража, и мы рады, что завтра болельщики будут нас поддерживать", - сказал Черчесов.

В субботу Россия примет Словению в рамках 2-го тура квалификации ЧМ-2022.

Матч пройдёт в Сочи на стадионе "Фишт", начало - в 17:00 по московскому времени.

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