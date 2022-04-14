Черчесов высказался о возможном приглашении Дзюбы в "Ференцварош"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, как он относится к идее с приглашением в венгерский клуб нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы.

"Не знаю, кто говорит о том, что мне надо забирать Артёма к себе в "Ференцварош". Дзюба топ-футболист, но пока мы об этом не думали. Мы провели зимой хорошую селекционную работу. Все трансферы были с моего одобрения, довольны приобретениями", - приводит слова Черчесова "Чемпионат".

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 33 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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