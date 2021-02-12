Четыре европейских топ-клуба ведут борьбу за защитника "Севильи" Кунде

Центральный защитник "Севильи" Жюль Кунде летом может оказаться в более статусной команде.

По информации AS, за 22-летним футболистом охотятся "Реал", "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

Сумма отступных в контракте француза составляет 80 миллионов евро, и андалусийский клуб не намерен идти на уступки в вопросе стоимости игрока.

В текущем сезоне Кунде сыграл за "Севилью" 30 матчей и забил 3 гола.

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