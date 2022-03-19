Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ

В этом году у российской Премьер-лиги может смениться титульный спонсор, сообщает РБК.

Банк "Тинькофф" имеет право первого предложения о продлении сотрудничества, однако в компании пока не решили, целесообразно ли это делать.

По информации источника, на сделку есть и другие претенденты - "Сбербанк", ВТБ и "Совкомбанк". Последние уже сформировали конкретное предложение - 1,2 миллиарда рублей в год.

Стоит отметить, что действующий титульный спонсор РПЛ банк "Тинькофф" платит лиге по 330 миллионов рублей ежегодно.

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