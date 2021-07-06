ЧФР, "Жальгирис" и "Мура" одержали победы в квалификации Лиги Чемпионов
Фото: твиттер "Жальгириса"/Автор неизвестен
Завершились еще четыре первых матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Румынский ЧФР победил боснийский "Борац", литовский "Жальгирис" оказался сильнее североирландского "Линфилда", словенская "Мура" обыграла македонскую "Шкендию", а люксембургская "Фола" сыграла вничью с гибралтарским "Линкольном".
ЧФР (Румыния) - "Борац" (Босния) - 3:1 (2:1)
Голы: Омрани, 11 - 1:0, Дек, 28 - 2:0, Мораитис, 45 - 2:1, Сигурйонссон, 60 - 3:1
"Мура" (Словения) - "Шкендия" (Македония) - 0:1 (0:1)
Гол: Бобиканец, 28 - 0:1
"Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:1 (2:0)
Голы: Видемонт, 38 - 1:0, Кис, 45 (с пенальти) - 2:0, Манзинга, 54 - 2:1, Джонс, 68 (автогол) - 3:1
"Фола" (Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:2 (0:1)
Голы: Карралеро, 26 - 0:1, Брито, 50 - 0:2, Бенси, 65 - 1:2, Ахметжекай, 66 - 2:2
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