ЧФР, "Жальгирис" и "Мура" одержали победы в квалификации Лиги Чемпионов

Теги чфр клужжальгирисмура 05

ЧФР, "Жальгирис" и "Мура" одержали победы в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: твиттер "Жальгириса"/Автор неизвестен

Завершились еще четыре первых матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. 

Румынский ЧФР победил боснийский "Борац", литовский "Жальгирис" оказался сильнее североирландского "Линфилда", словенская "Мура" обыграла македонскую "Шкендию", а люксембургская "Фола" сыграла вничью с гибралтарским "Линкольном".

ЧФР (Румыния) - "Борац" (Босния) - 3:1 (2:1)
Голы: Омрани, 11 - 1:0, Дек, 28 - 2:0, Мораитис, 45 - 2:1, Сигурйонссон, 60 - 3:1

"Мура" (Словения) - "Шкендия" (Македония) - 0:1 (0:1)
Гол: Бобиканец, 28 - 0:1

"Жальгирис" (Литва) - "Линфилд" (Северная Ирландия) - 3:1 (2:0)
Голы: Видемонт, 38 - 1:0, Кис, 45 (с пенальти) - 2:0, Манзинга, 54 - 2:1, Джонс, 68 (автогол) - 3:1

"Фола" (Люксембург) - "Линкольн" (Гибралтар) - 2:2 (0:1)
Голы: Карралеро, 26 - 0:1, Брито, 50 - 0:2, Бенси, 65 - 1:2, Ахметжекай, 66 - 2:2

Не пропустите: "Ференцварош", "Флора" и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Рамос нашел себе дом в самом престижном районе Парижа

Рамос нашел себе дом в самом престижном районе Парижа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов