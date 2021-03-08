Чорлука летом может перейти из "Локомотива" в "Динамо"

Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука в летнее трансферное окно может сменить клуб.

По информации "Чемпионата", новым клубом для 35-летнего игрока может стать московское "Динамо". "Бело-голубые" отмечают, среди прочих качеств, большой опыт хорвата в Российской Премьер-Лиге. В клубе пристально наблюдают за контрактной ситуацией Чорлуки с "железнодорожниками", за которых он играет с 2012 года.

Контракт защитника с "Локомотивом" истекает этим летом и может перейти в новую команду в статусе свободного агента.

В сезоне 2020/2021 РПЛ Чорлука выходил на поле в 15 матчах и отметился одной голевой передачей. Кроме того у футболиста накопилось 6 желтых и одна красная карточки.