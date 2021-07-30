ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом" (видео)

Теги цска москвалокомотив москва

ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом" (видео)

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала ролик с анонсом матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Локомотивом".

"Предыгровая подготовка одного из участников важного матча с "Локомотивом", - говорится в описании видео.

В ролике полузащитник "армейцев" Максим Мухин останавливает игрушечный паровоз фигуркой коня.

Напомним, что 19-летний Мухин перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно именно из "Локомотива".

Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится 31 июля, и начнется в 20:00 мск.

Не пропустите: ЦСКА приглашает главного врача сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины

"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов