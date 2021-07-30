ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом" (видео)
Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала ролик с анонсом матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Локомотивом".
"Предыгровая подготовка одного из участников важного матча с "Локомотивом", - говорится в описании видео.
В ролике полузащитник "армейцев" Максим Мухин останавливает игрушечный паровоз фигуркой коня.
Напомним, что 19-летний Мухин перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно именно из "Локомотива".
Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится 31 июля, и начнется в 20:00 мск.
Не пропустите: ЦСКА приглашает главного врача сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ
-
Ван Дейк высказался о возвращении на поле спустя девять месяцев
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины
-
Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла
-
Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
У Бензема нет коронавируса
-
"Реал" вступил в борьбу за Кулибали
-
ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом" (видео)
-
Экс-форвард "Барселоны" Макси Лопес завершил карьеру
-
Венгер может возглавить сборную Швейцарии
-
Главные новости дня: 29 июля
-
Стала известна зарплата Давида Луиза в "Адана Демирспор"
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
-
В "Фиорентине" отрицают намерение продать Кокорина
-
Определился соперник "Сочи" по 3-му раунду Лиги Конференций
-
Ди Марцио: "Дженоа" и "Рома" закрыли трансфер Шомуродова
-
"Ростов" отреагировал на завершение карьеры Гацкана
-
Бакайоко определился со своим будущим
-
"Сочи" показал фото из раздевалки после победы над "Кешлей"
-
Почеттино высказался о будущем Мбаппе