ЦСКА креативным роликом анонсировал матч с "Локомотивом" (видео)

Пресс-служба московского ЦСКА опубликовала ролик с анонсом матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Локомотивом".

"Предыгровая подготовка одного из участников важного матча с "Локомотивом", - говорится в описании видео.

В ролике полузащитник "армейцев" Максим Мухин останавливает игрушечный паровоз фигуркой коня.

Напомним, что 19-летний Мухин перешел в ЦСКА в летнее трансферное окно именно из "Локомотива".

Матч ЦСКА – "Локомотив" состоится 31 июля, и начнется в 20:00 мск.

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