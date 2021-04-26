ЦСКА обратится в РФС по поводу судейства в матче со "Спартаком"

Фото: кадр из трансляции матча "Спартак" - ЦСКА.

Московский ЦСКА обратится в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза с просьбой разъяснить спорный момент из матча 27-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Спартаком" (0:1).

Сомнения "армейцев" вызвал эпизод с удалением полузащитника команды Ильзата Ахметова на 37-й минуте за фол на форварде "красно-белых" Александре Соболеве. Дело в том, что за несколько секунд до фол мяч попал в руку защитника "Спартака" Айртона, но арбитр не остановил игру.

В итоге ЦСКА остался в меньшинстве, а во втором тайме единственный гол забил нападающий "Спартака" Джордан Ларссон.

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