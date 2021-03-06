ЦСКА обыграл "Ахмат" благодаря двум голевым действиям Рондона
В рамках 21-го тура РПЛ московский ЦСКА дома всухую победил грозненский "Ахмат".
Армейцы выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Хосе Саломона Рондона и Николы Влашича. Венесуэлец сначала забил дебютный мяч в составе новой команды, а затем ассистировал хорвату.
Команда Виктора Гончаренко осталась на втором месте в турнирной таблице лиги, сократив отставание от лидирующего "Зенита" до 2 очков.
ЦСКА – "Ахмат" - 2:0
Голы: 1:0 – 38, пенальти Рондон, 2:0 – 52 Влашич.
ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Васин, Фернандес, Зайнутдинов, Марадишвили, Кучаев (Сигурдссон, 71), Ахметов, Влашич, Эджуке (Тикнизян, 71), Рондон (Чалов, 79).
"Ахмат": Шелия, Семенов, Нижич, Ненахов (Садулаев, 81), Быстров (Полярус, 46), Швец, Харин, Бериша (Ильин, 46), Исмаэл (Янку, 69), Мелкадзе (Адуев, 69), Богосовац.
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