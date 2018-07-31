ЦСКА озвучил сроки восстановления Дзагоева

Московский ЦСКА озвучил сроки восстановления полузащитника Алана Дзагоева, получившего травму в матче за Суперкубок России против "Локомотива".

"У Алана диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени. Восстановление игрока займёт три-четыре недели" - говорится в публикации на официальном сайте армейцев.

Таким образом, Дзагоев точно пропустит матчи против "Крыльев Советов", "Ростова", "Енисея" и тульского "Арсенала", также под вопросом его участие в поединке с "Рубином".

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