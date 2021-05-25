ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"

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ЦСКА сделал предложение о трансфере экс-игрока "Ромы" и "Интера"

Фото инстаграм Адема Ляйича

Полузащитник "Бешикташа" Адем Ляйич может продолжить карьеру в России.

По информации Ortacizgi, на 29-летнего футболиста нацелился московский ЦСКА.

Армейцы готовы заплатить за серба 5 миллионов евро, однако турецкий клуб настаивает на сумме в 7-10 миллионов.

Балканский хавбек известен по выступлениям за "Фиорентину", "Рому", "Интер", "Торино" и "Партизан".

В минувшем сезоне Ляйич сыграл за "Бешикташ" 24 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 6 миллионов евро.

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