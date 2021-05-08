ЦСКА третий год подряд не попадет в Лигу Чемпионов

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Московский ЦСКА не попадет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

За два тура до финиша Российской Премьер-Лиги "армейцы" потеряли шансы занять второе место. ЦСКА в данный момент с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице и на шесть очков отстают от "Локомотива" и "Спартака", которые делят вторую позицию. Даже в случае равенства очков у трех команд, ЦСКА окажется ниже "Локомотива" и "Спартака", так как набрал меньше очков в личных встречах с ними.

Стоит отметить, что ЦСКА не сумел завоевать путевку в Лигу Чемпионов в третий раз подряд. При этом московский клуб сохраняет шансы попасть в Лигу Европы или Лигу конференций.

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