ЦСКА третий год подряд не попадет в Лигу Чемпионов
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Московский ЦСКА не попадет в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.
За два тура до финиша Российской Премьер-Лиги "армейцы" потеряли шансы занять второе место. ЦСКА в данный момент с 47 очками занимает шестое место в турнирной таблице и на шесть очков отстают от "Локомотива" и "Спартака", которые делят вторую позицию. Даже в случае равенства очков у трех команд, ЦСКА окажется ниже "Локомотива" и "Спартака", так как набрал меньше очков в личных встречах с ними.
Стоит отметить, что ЦСКА не сумел завоевать путевку в Лигу Чемпионов в третий раз подряд. При этом московский клуб сохраняет шансы попасть в Лигу Европы или Лигу конференций.
Не пропустите: Контракт Заболотного с ЦСКА рассчитан на 2 года. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Коман завоевал 10-й чемпионский титул за 10 лет
-
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" Гончаренко
-
1
"Челси" обыграл "Манчестер Сити" благодаря голу на 93-й минуте
-
"Бавария" уничтожила гладбахскую "Боруссию". Левандовски сделал хет-трик
-
Пике высказался о ничьей с "Атлетико" в Ла Лиге
-
"Интер" разгромил "Сампдорию" в матче Серии А
-
Источник: "Спартак" окончательно договорился с Руем Виторией
-
"Лион" разгромил "Лорьян" в матче Лиге 1
-
Мюллер и Алаба установили рекорд Бундеслиги
-
2
Месси не сделал голевых действий в матчах с "Реалом" и "Атлетико" в этом сезоне
-
ЦСКА не планирует выкупать Рондона
-
ЦСКА третий год подряд не попадет в Лигу Чемпионов
-
"Барселона" и "Атлетико" сильнейшего не выявили
-
"Кристал Пэлас" взял верх над "Шеффилд Юнайтед"
-
Дортмундская "Боруссия" дожала "РБ Лейпциг" и другие результаты 32-го тура Бундеслиги
-
"Бавария" стала чемпионом Германии в 9-й раз подряд
-
"Локомотив" сыграл вничью с "Динамо", "Рубин" победил тульский "Арсенал"
-
"Оренбург" заработал путёвку в РПЛ. Клуб могут лишить повышения в классе из-за стадиона
-
"Наполи" разгромил "Специю", "Удинезе" и "Болонья" поделили очки
-
Зидан высказался о поведении Азара после поражения "Реала" от "Челси"