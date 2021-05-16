ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках

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ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубкахФото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В заключительном 30-м туре РПЛ ЦСКА на выезде упустил ничью с московским "Динамо" (2:3).

Подопечные Ивицы Олича финишировали на 6-м месте и остались без еврокубков. 

В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

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