ЦСКА впервые за 20 лет не сыграет в еврокубках

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

В заключительном 30-м туре РПЛ ЦСКА на выезде упустил ничью с московским "Динамо" (2:3).

Подопечные Ивицы Олича финишировали на 6-м месте и остались без еврокубков.

В последний раз ЦСКА не играл в Европе в сезоне-2001/02.

Также не пропустите: Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ. | http://soccernews.ru